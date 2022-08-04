عدد كبير من أصحاب العقارات يؤجرون السراديب لتخزين مواد قابلة للاشتعال

تطبيق القانون على كل المخازن المخالفة درءا للمخاطر وحفاظا على الأرواح

أعلن المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي اليوم الخميس، عن اخلاء 22 مخزنا مخالفا مؤجرا في العقارات الاستثمارية ورصد 189 موقعا آخر في المحافظات الست.

وقال المنفوحي في تصريح صحافي على هامش انطلاق حملة (الكشف على المخازن المخالفة في العقارات الاستثمارية) بالتعاون مع الادارة العامة للاطفاء، ان الخطر يكمن بوجود عدد كبير من أصحاب العقارات يؤجرون السراديب لتخزين مواد قابلة للاشتعال.

وأكد أن اشتعال تلك المواد لا قدر الله يشكل خطرا حقيقيا على رواد وسكان تلك العمارات كما يشكل صعوبات لقوة الاطفاء بإخماد مثل هذه الحرائق مع وجود تلك المواد الخطرة مشددا على تطبيق القانون على كل المخازن المخالفة درءا للمخاطر وحفاظا على أرواح الناس.

وأشاد بدور أصحاب العقارات ال22 باخلاء تلك المخازن طواعية مع تقديمهم تعهدا بعدم ارتكاب مثل هذه المخالفات مستقبلا مبينا ان البلدية وقوة الإطفاء ستتخذان اجراءات مشتركة بحق اصحاب العقارات المخالفة الذين لا يتعاونون معهم من خلال عمل (بلوك) على صاحب العقار والغلق الاداري للمخزن.

وأشار إلى استمرار هذه الحملة للتأكد من عدم وجود أي سرداب مؤجر في الأماكن الاستثمارية ومخالف لاشتراطات الادارة العامة للاطفاء مؤكدا أنه لن يكون هناك أي استثناءات لإزالة المخازن المخالفة في العمارات الاستثمارية.

وأكد المنفوحي أهمية التعاون المشترك مع الجهات الحكومية المختلفة لاسيما ان مواد القانون الخاصة ب(الاطفاء) مكملة لإجراءات وقوانين بلدية الكويت لافتا إلى أن البلدية ووزارة الداخلية وشرطة البيئة ستقوم قريبا بإزالة التعديات البرية.