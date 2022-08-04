أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، التزامه بتحقيق العدالة في حادث انفجار مرفأ بيروت التي يصادف اليوم الخميس الذكرى السنوية الثانية على وقوعها.

وقال عون على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (توتير)، إنه بعد عامين على فاجعة الرابع من أغسطس "أشارك أهالي الضحايا والجرحى حزنهم وعائلات الموقوفين معاناتهم".

وأضاف "أؤكد لهم التزامي بإحقاق العدالة المستندة إلى حقيقة كاملة يكشفها مسار قضائي نزيه يذهب حتى النهاية بعيدا عن أي تزوير أو ظلم لمحاسبة كل من يثبت تورطه لأن لا أحد فوق القانون".

وأعلنت السلطات في لبنان تحديد ذكرى الانفجار يوم حداد وطني تغلق فيه المؤسسات والإدارات العامة والبلديات كما أغلقت المصارف وعدد كبير من المؤسسات التجارية أبوابها بهذه المناسبة.