البحر صالح للصيد والموج خفيف وأنسب وقت للسباحة بعد العصر

غيوم متفرقة غير ممطرة الأربعاء والخميس المقبلين



قال الخبير الفلكي عادل المرزوق: تلقيت اتصالات كثيرة من المتابعين في وسائل التواصل الاجتماعي وتركزت حول اتجاه الرياح ونسبة الرطوبة في الأسبوع المقبل، وهل ستكون عالية مثل الأيام الماضية، ونبين هنا أن توقعاتنا عن حالة الطقس تشير في الأيام المقبلة إلى احتمال أن يكون الطقس كالتالي:

1- من يوم الجمعة 5 أغسطس إلى يوم الاثنين 8 أغسطس 2022 سوف يسيطر على المنطقة منخفض جوي عميق يكون عمقه بين 990 و995 مليبار يؤدي إلى هبوب رياح بين جنوبية إلى جنوبية شرقية وهو ما يسمى محليا (كوس إلى كوس مطلعي) خفيفة إلى معتدلة السرعة بين 15 و25كم/س والرطوبة النسبية قليلة ومنخفضة وتكون بين 20 و30%، كما يكون الجو صحوا وخاليا من الغيوم وحارا ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة خلال هذه الفترة بين 45 و49 درجة مئوية في النهار ولكن في الليل تنخفض الحرارة قليلا وتكون درجة الحرارة بين 35 و38 درجة مئوية والبحر تكون تياراته فساد صالحة للصيد والموج خفيف وانسب وقت للسباحة بعد صلاة العصر.



2- من يوم الثلاثاء 9 أغسطس إلى يوم السبت 12 أغسطس سيستمر المنخفض الجوي وبنفس قوته مسيطرا على المنطقة وتتحول الرياح وتكون الرياح بين شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة وتكون سرعتها بين 25 و35كم/س والرطوبة النسبية منخفضة جدا وتكون بين 8 و15%، كما يكون الجو صحوا بصورة عامة وتتخلله بعض الغيوم المتفرقة وغير الممطرة والتي من المحتمل أن تظهر في يومي الأربعاء والخميس 10 و11 الجاري وحار ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة خلال هذه الفترة بين 45 و48 درجة مئوية في النهار ولكن في الليل تنخفض الحرارة قليلا وتكون درجة الحرارة بين 33 و36 درجة.



والبحر سوف تكون تياراته تيارات الحمل غير الصالحة للصيد والتي ستستمر حتى الأربعاء 17 الجاري والموج سيكون بين خفيف ومعتدل.