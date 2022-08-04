عبدالهادي العجمي

برعاية وحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم عبدالرزاق الرفاعي احتفلت مديرية الخدمات الفنية بتخريج 3 دورات لتأهيل الفنيين العسكريين وهي «ميكانيكا آليات عسكرية، وإنتاج مواد عسكرية، وميكانيكا لحام مواد عسكرية» في مركز التدريب الفني، حيث نقل للخريجين تحيات قيادة الحرس الوطني ممثلة بسمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي.



وكرم الرفاعي الخريجين، داعيا إياهم إلى تطبيق ما اكتسبوه من خبرات فنية خلال الدورات في تطوير العمل بوحداتهم.



وأعرب عن سعادته بعقد هذه الدورات الأولى من نوعها في الحرس الوطني بالتعاون مع الكلية الأسترالية في الكويت والتي تؤهل المنتسبين من خلال الدراسة النظرية والتدريبات العملية لإتقان استخدام الأجهزة والمعدات ورفع قدراتهم في ممارسة الحرف الفنية بكل كفاءة واقتدار.



وأضاف أن القيادة في الحرس الوطني تسخر كل الإمكانات لتطوير الوحدات الفنية وصقل مهارات العنصر البشري للارتقاء بالعمل داخل الحرس الوطني ودفع جهود إسناد أجهزة الدولة، تطبيقا لأهداف الوثيقة التوجيهية 2025 «حماية وسند».



شهد الحفل المعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع فالح، والمعاون للإسناد الإداري العميد مهندس عصام نايف عصام، وجاسم محمد الرفاعي عضو مجلس الإدارة - الكلية الأسترالية، وعدد من كبار القادة والضباط في الحرس الوطني.