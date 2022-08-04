قال المهاجم النرويجي المتميز إرلينغ هالاند أمس إنه لا يشعر بأي قلق حول قدرته على الاستقرار والتناغم مع فريقه الجديد مان سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم.



وهز هالاند الذي انضم إلى «السيتي» قادما من بروسيا دورتموند الألماني في الشهر الماضي الشباك خلال فوز «السيتي» وديا على بايرن ميونيخ في إطار الاستعداد للموسم الجديد لكنه أهدر العديد من الفرص ووجد صعوبة في التفاهم مع زملائه الجدد خلال هزيمة سيتي 3-1 في مباراة درع المجتمع أمام ليڤربول.



وقبل انطلاق الموسم الجديد في إنجلترا قال هالاند (22 عاما) في تصريحات نقلتها عنه شبكة سكاي سبورتس «سنرى ما يحدث بالنسبة للاستقرار، البعض يحتاج لوقت والبعض ربما يتكيف سريعا، لنرى، لكنني لا أشعر بالقلق، هذه هي طبيعة لعب كرة القدم، وعليك تقبلها».



وأكد هالاند الذي ارتبط بعقد مدته خمسة أعوام مع «السيتي» أنه سعيد بالتحدي المتمثل في اللعب مع حامل اللقب.



وأضاف «كلاعب شاب اللعب لفريق المدرب بيب غوارديولا واللعب لأفضل فريق في إنجلترا يلزمني بالاستمرار في التطور والتحسن في الكثير من الجوانب، هذا ما يعجبني كثيرا في كرة القدم وهو استمرار التطور والتحسن على مستوى اللعبة».



ومن المتوقع أن يبدأ هالاند مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يحل سيتي ضيفا على وست هام يونايتد في السابع من أغسطس الجاري.