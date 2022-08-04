يواصل مهرجان "الأجواء الرياضية" ، الذي يقام بمحافظة ظفار بسلطنة عُمان، رصد جوائز قيمة للمشاركين في مختلف الفعاليات والمناشط المتنوعة التي تحتضنها مرافق مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه في صلالة ، وفق بيان للمنظمين اليوم الخميس .

ويأتي تنظيم هذا المهرجان ، الذي انطلق مؤخرا ويستمر حتى 31 آب/ أغسطس الجاري ، بهدف الترويج للسياحة في محافظة ظفار من خلال استقطاب الفرق الرياضية والفنية ، بالإضافة إلى صقل المواهب والمهارات لدى الشباب.

وأقيم حفل افتتاح المهرجان ، الذي نفذته شركة فنون ظفار بالتعاون مع اللجنة المنظمة للمهرجان (شركة طرق الرياضة)وبلدية ظفار ، ضمن فعاليات موسم خريف ظفار برعاية مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار ، وإعداد السيناريو والحوار والسينوغرافيا والإخراج العام أحمد معروف اليافعي الذي أعرب عن سعادته بهذا العمل الذي يعتبر أول مهرجان رياضي في صلالة محافظة ظفار.

وأكد محافظ ظفار مروان بن تركي آل سعيد أن المهرجان يتزامن مع موسم الخريف بمحافظة ظفار الذي يمزج بين الجانب الرياضي والسياحي، ويعد عنصرًا هامًا لإشراك الشباب للاستفادة من مختلف المناشط خلال فترة إجازاتهم.

وأعرب عن أمله أن تكون فعاليات المهرجان عنصر جذب للسيّاح، وتكون في المواسم القادمة حاضنة لتجمعات إقليمية ودولية رياضية، وتحقق الأهداف الموضوعة بشأنها.

ووفق اليافعي ، شهد الافتتاح تقديم مجموعة من الأغاني منها " أنا وطني" غناء وكلمات وألحان حسن عسولان، و "رمز الرسالة" غناء عبدالغفور الحساوي وأسامة بردحام وكلمات وألحان مهاد عبد الحكيم مطفوف، وأغنية "سيد الأمجاد" كلمات جميلة بنت عرفه عوض ، ووفقا للمخرج اليافعي .

وأشار اليافعي إلى تقديم أغنية "المجد والتاريخ" غناء ناصر القلم اليافعي وأحمد العمري وهيثم المعشني والناخبي المهري ، كلمات مستهيل جعبوب وألحان من التراث العماني وأغنية حرة عمان ، غناء محمد الوافي وحسام عبيدان ، وكلمات عيسي جعبوب وألحان أمجد حبريش.

ويجمع المهرجان أكثر من ٢٣لعبة رياضية وترفيهية لمختلف شرائح المجتمع، فضلا عن الاتفاق مع بعض الفنانين للمشاركة في فعاليات المهرجان المتنوعة.