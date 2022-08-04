ارتفعت أعداد الوفيات المرتبطة بالمخدرات في انجلترا وويلز إلى مستوى قياسي، مدفوعة بشكل أساسي بمخدرات الأفيون، وفقا للإحصاءات.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا عن مكتب الإحصاءات الوطنية أنه تم تسجيل 4859 حالة وفاة مرتبطة بالتسمم بالمخدرات في عام 2021 - بمعدل 4ر84 حالة وفاة لكل مليون شخص.

وارتفعت الحصيلة السنوية للعام التاسع على التوالي، بزيادة بنسبة 2ر6% عن عام 2020، وكانت الأعلى منذ بدء التسجيل قبل أكثر من ربع قرن في .1993

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاتجاه الصعودي بشكل عام خلال العقد الماضي كان مدفوعا في المقام الأول بالوفيات المرتبطة بالمواد الأفيونية، بل والمرتبطة بمخدرات أخرى مثل الكوكايين.