أعلنت شركة أديداس ايه جي الألمانية للملابس الرياضية انخفاض صافي الدخل إلى 294 مليون يورو ( 299 مليون دولار) أو 60ر1 للسهم خلال الربع الثاني مقارنة بـ 397 مليون يورو أو 03ر2 يورو للسهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت الارباح التشغيلية الربعية إلى 360 مليون يورو مقارنة بـ 387 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت الشركة قد قالت الشهر الماضي إنها خفضت توقعاتها بالنسبة لعام 2022، مما يعكس التعافي الأبطأ في الصين والتباطؤ المحتمل في الأسواق الأخرى.

وتتوقع الشركة الآن أن تبلغ الارباح التشغيلية السنوية نحو 3ر1 مليار يورو .

وكانت الشركة تتوقع في السابق أن تتراوح الأرباح التشغيلية السنوية ما بين 8ر1 مليار يورو و 9ر1 مليار يورو.