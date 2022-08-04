ذكرت صحيفة "بارسا يونيفرسال" الإسبانية أن فريق نادي برشلونة لكرة القدم الآن في وضع مالي يسمح له بالتعاقد مع بالتعاقد مع هدف المفضل برناردو سيلفا نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي دون الحاجة إلى بيع نجم فريقه فرينكي دي يونج.

وأوضحت أنه في ظل إحدى أسوأ الأزمات المالية في بداية الصيف، يبدو أن النادي قد قلب الأمور ببراعة وهو في طريقه لتسجيل نظرة إيجابية لموسم 2022/23 القادمة.

وأنهى برشلونة موسم 2021/22 بأرباح صافية قدرها 98 مليون يورو فقط، ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن برشلونة يمكن أن يصل إلى 1.3 مليار يورو في موسم 2022/23 ، يأتي حوالي 500 مليون يورو منها من خلال الروافع الاقتصادية الثلاثة التي استخدمها برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ومن بين أرباحها البالغة 1.3 مليار يورو، يمكن أن تصل نفقات برشلونة إلى 900 مليون يورو، بما في ذلك 620 مليون يورو في نفقات القوى العاملة التي تشمل رواتب اللاعبين.

ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن برشلونة كان قادرًا على التغلب على التحديات الاقتصادية وتحقيق التوازن قبل الموسم الجديد، خاصة أن الحد الأقصى لمرتبات الدوري الأسباني لأي فريق يتنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني حاليًا 680 مليون يورو.

من أهم النتائج المستفادة من هذه الأرقام أن برشلونة يتمتع الآن بالاكتفاء الذاتي ويتمتع بصحة جيدة من الناحية الاقتصادية. هذا يعني أنهم الآن في وضع يسمح لهم بتحمل تكاليف أمثال برناردو سيلفا ، حتى دون بيع فرينكي دي يونغ.

كما أنها فرصة مثيرة لمشجعي برشلونة ، الذين أتيحت لهم بالفعل فرصة الابتهاج بقدوم العديد من اللاعبين النجوم على مدار الصيف ، بما في ذلك روبرت ليفاندوفسكي وجولز كوندي ، من بين آخرين.