ذكر مكتب النائب العام في بلجيكا في بيان أن ما إجماليه 174 شخصا كانوا ضحية لتهريب البشر في موقع إنشاء في كالو بمدينة أنتويرب الساحلية البلجيكية.

وأفاد البيان بأن 17 شخصا من بنجلاديش و52 من الفلبين و105 من تركيا أدلوا بمعلومات واعترافات بذلك حتى الآن.

وأضاف البيان "قد تتغير هذه الأرقام في مسار التحقيق وربما يكون هناك عمال من جنسيات أخرى".

وتردد أن ضحايا تهريب البشر المزعومين كانوا يعملون في موقع إنشاء يتبع شركة بورياليس النمساوية للكيمياويات في منطقة مرفأ أنتويرب.

وجاء في البيان أو بورياليس علقت الأسبوع الماضي العمل في موقع لثلاثة أيام وأعلنت تعليق عقد مع المقاول المسؤول عن توظيف العمال.

وقال النائب العام إن التحقيقات سوف تمتد أيضا إلى الانتهاكات المحتملة لقانون الأجور البلجيكي وإجراءات الضمان الاجتماعي للسماح بتوظيف عمال أجانب في بلجيكا.