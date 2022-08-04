ارتفع عدد جرائم الكراهية في مدينة كيبيك الكندية للعام الرابع على التوالي، وفقا لهيئة الإحصاءات الكندية

وأوضحت هيئة الإحصاءات الكندية أنه تم الإبلاغ عن 76 جريمة كراهية في عام 2021، بزيادة تسع جرائم عن العام السابق. ومدينة كيبيك هي واحدة من المدن الكندية حيث ينتشر هذا النوع من الجريمة، متجاوزا كالجاري وإدمونتون ومونتريال.

كان معدل جرائم الكراهية لكل 100 ألف من السكان 9.2 العام الماضي في عاصمة المقاطعة، وهو أعلى من المعدل الكندي البالغ 8.8.

ويقول لويس أوديت جوسلين ، المدير العلمي والاستراتيجي لمركز منع التطرف المؤدي إلى العنف، إنه لا ينبغي للناس قراءة الكثير في هذه الإحصائيات.

وقال جوسلين لراديو كندا "إنه يعطينا فكرة عامة عن الوضع من حيث ما أعلنته الشرطة". "هذا لا يعطينا بالضرورة الصورة الحقيقية، بقدر ما نعلم أنه لا يتم الإبلاغ عن غالبية جرائم الكراهية."

وهذه الزيادة ملحوظة أيضا على المستوى الوطني. في عام 2018، تم الإبلاغ عن 1817 جريمة كراهية في البلاد، مقارنة بـ 3360 في العام الماضي.

وقال جوسلين: "من الواضح أن هناك زيادة عامة في التوتر الاجتماعي في العامين الماضيين وأن جرائم الكراهية تتبع الأخبار". "ما يقوله لنا الناس في مختلف مجتمعات التنوع الثقافي والديني هو أن هناك مناخا أكبر من الشك وعدم اليقين."