وضعت كوريا الجنوبية اللمسات النهائية استعدادا للإطلاق المرتقب لأول مركبة مدارية قمرية كورية من محطة بالولايات المتحدة الأمريكية صباح يوم غد الجمعة.

وذكرت وكالة كوريا الجنوبية للأنباء، اليوم /الخميس/ أنه من المقرر إطلاق المركبة المدارية القمرية الكورية "دانوري" على صاروخ سبيس إكس فالكون 9 من محطة كيب كانافيرال الفضائية بفلوريدا، بعد أن تم نقل المركبة التي يبلغ وزنها 678 كيلوجرامًا إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي.

وأفاد معهد كوريا الجنوبية لأبحاث الفضاء /KARI/ الذي تديره الدولة ووزارة العلوم بأنه تم تحميل المركبة في صاروخ فالكون 9، ونقل الصاروخ لمنصة الإطلاق ونصبه عموديا، فيما صرحت السلطات بأن جميع الأنظمة المتعلقة بـ "دانوري" والصاروخ تعمل بشكل طبيعي، وتوقعت أن يكون الطقس جيدا في يوم الإطلاق.

وتعد "دانوري" أول مهمة فضائية لكوريا الجنوبية تتخطى مدار الأرض، وتتمثل مهمتها في قياس التضاريس والقوة المغناطيسية وأشعة جاما وغيرها من سمات سطح القمر باستخدام 6 أدوات على متنها خلال مهمتها التي تستمر لمدة عام، وتبدأ في أواخر ديسمبر بعد السفر إلى مدار القمر لمدة 4 أشهر ونصف، كما ستحدد مواقع الهبوط المحتملة للبعثات القمرية المستقبلية.