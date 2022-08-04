رسم علماء صينيون خريطة لبروتين ينظم نمو النبات، وهو اكتشاف يمكن استخدامه في المستقبل لتحسين غلة المحاصيل.

ويمكن للنباتات، التي لا تتحرك عادة، أن تفرز هرمونًا يسمى أوكسين لتعزيز النمو وتنظيم حركات مثل نبات عباد الشمس الذي يلاحق ضوء الشمس. ومع ذلك؛ لا تزال آلية نقل الهرمون غير معروفة إلى حد كبير.

وكشف باحثون من جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين عن البنية عالية الوضوح لـ PIN1 ، وهو بروتين نقل أوكسين رئيسي، في Arabidopsis thaliana ، وهو نموذج لفهم البيولوجيا الجزيئية لصفات النبات.

وطور الباحثون جسما مضادا صغيرا يمكنه استهداف البروتين بدقة ثم استخدموا مجهراً إلكترونيا متطورا لالتقاط صورة ثلاثية الأبعاد لهيكله.

تلعب بروتينات عائلة PIN دورا محوريا في تقديم "اتجاه" محدد لنمو النبات حيث تميل هذه البروتينات إلى التوزع غير المتكافئ في أغشية البلازما، وبالتالي تحديد المكان الذي سيذهب إليه الأوكسين ، وفقًا للدراسة المنشورة في مجلة "الطبيعة" يوم الثلاثاء.

وقال الباحثون إنهم يتطلعون إلى تصميم مثبطات الجزيئات الصغيرة على أساس بنية البروتين في المستقبل، وتطويرها إلى مبيدات أعشاب أو عوامل تنظيم لنمو النبات أكثر أمانًا وفعالية.