أعلنت شركة طيران "لوفتهانزا" الألمانية ، تحقيق صافي أرباح بلغ قدرها 259 مليون يورو خلال الربع الثاني من العام، بالمقارنة مع صافي خسائر بلغ قدرها 756 مليون يورو.

وبلغ حجم الارباح للسهم 22ر0 يورو، مقابل خسارة 26ر1 يورو للسهم في العام الماضي.

وبلغت الأرباح المعدلة للمجموعة خلال ربع العام الثاني قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك 393مليون يورو، مقارنة بخسائر تقدر بـ827 مليون يورو في العام الماضي.

ووفقا لذلك، ارتفع الهامش المعدل لأرباح المجموعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك إلى 6ر4% مقابل 8ر25% سلبية في العام الماضي.

وقالت المجموعة إن نتائجها خلال الفترة بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو، تأثرت بالتكاليف غير المنتظمة بسبب اضطراب عمليات الطيران.

وفي الربع الثاني من العام، حققت لوفتهانزا مبيعات بواقع نحو 46ر8 مليار يورو، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما حققته في العام الماضي، 2ر3 مليار يورو.