قالت وزيرة المالية الفنلندية انيكا ساريكو إن التوقعات بالنسبة للاقتصاد ساءت، كما لم تستبعد دخول الاقتصاد في مرحلة الركود في ظل تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا على أسواق الطاقة.

ويشار إلى أن معدل التضخم في فنلندا ضمن الأقل في الكتلة الأوروبية، كما أنها أقل اعتمادا على الطاقة الروسية مقارنة بدول أخرى مثل ألمانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ساريكو القول للصحفيين "نحن نواجه أحد تداعيات الحرب، ارتفاع استثنائي سريع وواسع النطاق في الاسعار، نشعره به في حياتنا اليومية".

وأضافت" أسعار بوتين وحرب بوتين" تؤثر على " الطاقة والاقتصاد الأوروبي" في إشارة إلى الرئيس الروسي فلادمير بوتين.

وأضافت ساريكو أن الحكومة تدرس إقرار إجراءات محددة لمساعدة الأكثر تضررا من ارتفاع معدل التضخم بالاضافة إلى سبل المساعدة في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.