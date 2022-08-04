أظهرت بيانات اقتصادية رسمية ارتفاع الطلب على إنتاج المصانع في الولايات المتحدة خلال حزيران/يونيو الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن الطلب الصناعي ارتفع خلال حزيران/يونيو الماضي بنسبة 2% بعد ارتفاعه خلال أيار/مايو الماضي بنسبة 8ر1% وفق البيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلب الصناعي خلال حزيران/يونيو الماضي بنسبة 1ر1% بعد ارتفاعه خلال الشهر السابق بنسبة 6ر1% وفق البيانات الأولية.

جاء الارتفاع الأعلى من التوقعات للطلب على إنتاج المصانع في الولايات المتحدة بفضل زيادة الطلب على كل من السلع المعمرة والسلع غير المعمرة بنسبة 2%.

وأشار تقرير وزارة التجارة إلى ارتفاع حجم تسليمات السلع المصنعة بنسبة 1ر1% خلال حزيران/يونيو الماضي مقابل 1ر2% خلال الشهر السابق.

كما ارتفع مخزون السلع المصنعة بنسبة 4ر0% خلال حزيران/يونيو بعد ارتفاعها بنسبة 3ر1% خلال ايار/مايو الماضي.