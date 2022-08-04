خالد العرافة



أصدرت مديرة الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية دينا الضبيب تعميما، حصلت «الأنباء» على نسخة منه، تضمن توجيها إلى رؤساء الرعاية الصحية بأنه بناء على توجيهات وزير الصحة د.خالد السعيد سيتم العمل بربط صرف الأدوية الطبية للمرضى مع التطبيق الحكومي الموحد «سهل».



وأوضح التعميم أنه يجب على رؤساء المراكز الصحية والأطباء العاملين بها ضرورة استكمال الوصفة العلاجية من خلال إدخال كافة البيانات مثل اسم المركز والدواء المصروف ومدة الاستخدام وبيان الأدوية المزمنة للمرضى، وسيتم من خلال التطبيق إبلاغ المريض عن طريق إرسال إشعار إليه بصرف العلاج المحدد.