أدانت محكمة روسية اليوم الخميس نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينير بتهمة حيازة وتهريب المخدرات بعد أن أقرت بأنها مذنبة بإحضار خراطيش محشوة بالقنب إلى روسيا.

وقالت المحكمة في حكمها إن غرينير ارتكبت الجريمة "عمدا" على الرغم من أن المتهمة قالت إنها كانت "خطأ بحسن نية".

وكانت اللاعبة وصلت إلى روسيا في فبراير الماضي من أجل اللعب خلال فترة توقف الدوري الأميركي، وهي ممارسة شائعة للاعبات كرة السلة اللواتي يكسبن أحيانًا في الخارج أكثر من الداخل.

وتم احتجاز لاعبة فريق فينيكس ميركوري، المنافس بالدوري الأمريكي لكرة السلة للسيدات، في مطار شيريميتييفو بموسكو يوم 17 فبراير الماضي بتهمة حيازة المخدرات.

وطلب الادّعاء الروسي اليوم الخميس أن تُسجن غرينير تسع سنوات ونصف بتهمة تهريب المخدرات، وقال المدّعي العام نيكولاي فلاسينكو وفقا لمراسلة لفرانس برس حضرت الجلسة في محكمة خيمكي قرب موسكو "أطلب من المحكمة إدانة غرينير والحكم عليها بالسجن تسع سنوات وستّة أشهر"، وبدفع غرامة قدرها مليون روبل (16590 دولارًا).

وهذه هي العقوبة القصوى لهذا النوع من الجرائم والمحددة بالسجن 10 سنوات.

وتوجهت النجمة إثر الحكم إلى قضاة المحكمة في بلدة خيمكي خارج موسكو: "لقد ارتكبت خطأً عن غير قصد وآمل ألا ينهي حكمكم حياتي هنا".

وفي رد فعل على الحكم قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الحكم على غرينير بالسجن تسع سنوات بتهم مخدرات في روسيا "غير مقبول"، ودعا موسكو إلى الإفراج عنها على الفور.

وقال بايدن في بيان : "روسيا تحتجز بريتني ظلما" . وأضاف "إنه أمر غير مقبول، وأدعو روسيا إلى إطلاق سراحها على الفور حتى تكون مع زوجها وأحبائها وأصدقائها وزملائها في الفريق".

ومع المنتخب الأمريكي، فازت غرينير بكأس العالم 2014 في تركيا، والألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو، وكأس العالم 2018 في إسبانيا، والألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

وكانت غرينير قد ناشدت رئيس بلادها جون بايدن في رسالة مكتوبة بخط اليد تم تسليمها إلى البيت الأبيض، ألا ينسى قضيتها بعد أن أمضت شهورا في سجن روسي. وقالت في رسالتها: "لقد قمت بالتصويت لأول مرة في عام 2020 واخترتك، إنني أثق بك، يمكنني أن أفعل الكثير من الخير إذا ساعدتني في استعادة حريتي".