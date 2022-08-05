عاطف رمضان



قالت الهيئة العامة للطرق والنقل البري ان ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن قصور وعدم متابعة الهيئة لمشاريعها خاصة مشروع تطوير طرق جنوب السرة غير صحيح، حيث إن هذا المشروع لايزال قيد التنفيذ والكابلات الظاهرة في «الفيديو المتداول» هي كابلات مؤقتة لإنارة الشوارع وستتم ازالتها فور الانتهاء من اعمال الكابلات الدائمة.



واضافت الهيئة انها تهيب بالمواطنين والمقيمين إلى تحري الدقة وعدم نشر اخبار دون التأكد من صحتها وعدم تواجدهم داخل المشاريع قيد التنفيذ، تجنبا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانون.