أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب 4 قرارات ، بعد أزمة التحكيم في مباريات الدوري.

وكان الحكم أحمد الغندور، ألغى هدفا صحيحا للأهلي، أمام فاركو، في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء، في الجولة 28 من الدوري المصري، وانتهت بالتعادل السلبي.

وتسبب إلغاء هذا الهدف في ابتعاد الأهلي أكثر عن المنافسة على لقب الدوري, ما أثار غضب الجماهير ومجلس إدارة النادي.

واجتمع مجلس إدارة الأهلي بشكل عاجل بعد ساعات من المباراة، وأصدر بيانا جاءت قراراته الـ4 كالآتي:



المطالبة بإقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها.

والمطالبة بإيقاف حكم الــ« VAR» في مباراة الأهلي الأخيرة لحين التحقيق معه عما بدر منه.

وعدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم «كأس مصر - السوبر المصري» لحين تنفيذ مطالب النادي الأهلي.

واستكمال مباريات الدوري العام بالناشئين، واللاعبين العائدين من الإصابة.

ومن المفترض أن يواجه الأهلي مصر المقاصة، في دور الـ16 من كأس مصر 14 أغسطس الجاري، وكذلك مواجهة الزمالك في مباراة السوبر المحلي 28 أكتوبر القادم، في أبوظبي.