يعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة د.جمال ياقوت عن فتح باب المشاركة في محور العروض المسرحية القصيرة ، والذي سيقام ضمن فعاليات الدورة التاسعة والعشرين ، وحددت إدارة المهرجان شروط المشاركة وهي كالٱتي :

يشترط أن يكون زمن العرض من 15 إلى 30 دقيقة ، وأن يكون مناسبا للتقديم في قاعة ، ولن يسمح بتقديم العروض في مسرح العلبة الإيطالية ، ولابد من الموافقة على تقديم العرض وعدد آخر من العروض القصيرة في نفس قاعة العرض وفي نفس اليوم ، وأيضا المشاركة في التجهيزات التقنية خاصة الإضاءة مع العروض التي ستقدم في نفس اليوم وفي نفس القاعة ، وآخر موعد لتلقي المشاركات يوم الأربعاء ١٠ أغسطس 2022 .

يذكر أن الدورة الـ (29) لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، تقام في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2022، برئاسة د.جمال ياقوت، وتحت رعاية وزير الثقافة المصرية د.إيناس عبدالدايم.