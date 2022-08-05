لم يعد نحو ثلث الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما في ألمانيا يعيشون في منزل والديهم.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أن نحو 6ر2 مليون شخص من هذه الفئة العمرية غادروا منزل الآباء العام الماضي، وهو ما يعادل 2ر31% من إجمالي هذه الفئة العمرية. وكان يبلغ عددهم قبل عشر سنوات 4ر2 مليون (5ر27%).

وبحسب البيانات، لا يزال الذكور يستغرقون وقتا أطول بقليل من الإناث عند الخروج من منزل الأسرة، حيث لم يعد 6ر27% من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 يعيشون في منزل العائلة، بينما بلغت النسبة بين الإناث 1ر35%.

ونشر المكتب أيضا أرقاما على مستوى أوروبا، والتي أشارت إلى أن الشباب يغادرون منزل العائلة في سن 24 في المتوسط، أي ثلاث سنوات أبكر من المتوسط الأوروبي. واحتل الشباب السويديون المرتبة الأولى هنا بسن 19 عاما في المتوسط، واحتل البرتغاليون المرتبة الأخيرة (حوالي 34 عاما).

وأشار المكتب إلى انخفاض عدد الآباء بين الفئة العمرية التي تتراوح بين 15 و 24 عاما في السنوات العشرة الأخيرة في ألمانيا. ففي نهاية عام 2021 بلغت نسبة الأباء والأمهات في هذه الفئة العمرية 4ر2% (أي حوالي 197 ألف أب أو أم)، وكانت نسبتهم عام 2011 حوالي 7ر3% (327 ألف أب أو أم).