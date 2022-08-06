نفى الفنان طارق لطفي، صحة ما تردد عن تعاقده على بطولة مسلسل جديد باسم "الدفعة"، وتجسيده لشخصية أستاذ جامعي متخصص في علم الجريمة .

وقال لطفي - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه لم يتعاقد على بطولة هذا المسلسل ولا يعلم عنه أي شيء، وأنه فوجئ مؤخرا بالأخبار المنشورة عن تعاقده على مسلسل "الدفعة" واستعداده لبدء التصوير الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن هذا الكلام عار تماما من الصحة.

كان الفنان طارق لطفي قد شارك في الماراثون الدرامي الرمضاني الماضي، بمسلسل "جزيرة غمام"، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي، وبطولة مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، وفاء عامر، محمد جمعة، محمود البزاوي، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبي، ميار الغيطى، عايدة فهمي، إسلام حافظ، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، أحمد ماجد، عبد العزيز مخيون .

وحقق المسلسل نجاحا جماهيريا كبيرا ، والذي تعود أحداثه إلى أكثر من 100 عام في إحدى القرى الموجودة على البحر الأحمر، ويتناول في إطار خيالي مثير ما تسببه الفتن الداخلية والخارجية من صراع بين الأشقاء، وكيف تأثرت الحياة في القرية الهادئة بدخول وافدين عليها ويسهمون، إلى جانب الطمع في النفس البشرية، وخلافات بين الأخوة، في تحويل هذا الأمان إلى فوضى عارمة، ويغير الوافدون ملامحها وتراثها.