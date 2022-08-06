كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة فيرجينيا، في الولايات المتحدة، إن البالغين المصابين بأمراض الكلى المزمنة، تقل احتمالية تناولهم للفواكه والخضروات، مقارنة بالأشخاص غير المصابين بالمرض.

وقالت الدكتورة جوليا سكيالا، إخصائية أمراض الكلى: "إن تناول المزيد من الفواكه والخضروات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالصحة في العديد من الأمراض المختلفة. ونحن قلقون بشأن الآثار الصحية العامة عندما نرى المرضى الذين يعانون من مرض الكلى المزمن يستهلكون مستويات منخفضة من الفواكه والخضروات.

ويجب أن نكون حريصين على عدم تثبيط تناول الفاكهة والخضروات بشكل غير ضروري عندما نقدم نصائح غذائية للمرضى الذين يعانون من مرض الكلى المزمن، مثل نصائح لتقليل تناول البوتاسيوم".وفي الدراسة الحالية، وجد الباحثون أن 52% من المشاركين المصابين بمرض الكلى المزمن يتناولون كميات منخفضة من الفواكه والخضروات، مقارنة بـ 48% من الأشخاص غير المصابين بالمرض.

يذكر أن حوالي 37 مليون بالغ في الولايات المتحدة يعانون من أمراض الكلى المزمنة، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ويحدث هذا عندما تكون الكلى غير قادرة على ترشيح الفضلات من دم الشخص بشكل فعال؛ مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية. ويُطلب من المرضى الذين يعانون من مرض الكلى المزمن أحيانًا تقليل البوتاسيوم، وهو معدن شائع في الفواكه والخضروات.