قالت الرابطة الاتحادية للناشرين الرقميين وناشري الصحف الألمانية يوم الاثنين إن ناشري الصحف الألمانية حققوا إيرادات بأكثر من مليار يورو (03ر1 مليار دولار) من العروض الرقمية لأول مرة العام الماضي.

وجاء حوالي ثلث هذا المبلغ، حوالي 365 مليون يورو، من بيع نسخ صحف إلكترونية. وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك 657 مليون يورو من المبيعات الرقمية الأخرى. وهذا يعني في المقام الأول الإعلان عبر الإنترنت، إلى جانب عروض المحتوى المدفوعة.

ولا يزال توزيع الصحف الإلكترونية يكتسب أهمية كبيرة. ووفقا للبيانات، بلغ عددها 21ر2 مليون نسخة في العام الماضي، بزيادة قدرها 10%.

وقالت الرابطة: "أصبح من الواضح أن الاشتراكات في الصحف الإلكترونية ذات قيمة، فهناك اثنتان من أصل ثلاث نسخ من الصحف إلكترونية اشتراكات".

وفقا لأرقام عام 2021 ، تعافت مبيعات الصحف بعد الانخفاض الناجم عن فيروس كورونا في العام السابق. وبمبلغ 2ر7 مليار يورو، حققت تلك الصحف زيادة طفيفة بنسبة 6ر0% بالقيمة الاسمية، وفقا للتقرير.

وأضاف: "كان السبب الرئيسي لذلك هو إيرادات الإعلانات ، التي ارتفعت بنسبة 7% إلى 95ر1 مليار يورو بعد الركود في العام السابق. ومع ذلك، فإنها لا تزال أقل بنحو عشر مرات مما كانت عليه في عام ما قبل فيروس كورونا 2019".

وارتفعت الإيرادات من الاشتراكات والمبيعات بنسبة 5ر1% لتصل إلى 25ر5 مليار يورو. وقالت الرابطة إن هذا كان أكثر بنسبة 6% تقريبا مما كان عليه الوضع قبل جائحة فيروس كورونا. ولا تنشر الرابطة أرقام الأرباح على مستوى الصناعة.

وسجلت ألمانيا بيع 61ر14 مليون نسخة مطبوعة كل يوم نشر في عام 2022 ، حتى الربع الثاني من عام .2022 ومن بين هذه الصحف، هناك 82ر11 مليون صحيفة يومية و29ر1 مليون صحيفة تصدر يوم الأحد و6ر1 مليون صحيفة أسبوعية.