ارتفعت أسعار المستهلك في إندونيسيا بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من سبع سنوات في تموز/يوليو، مدفوعة بارتفاع متواصل لتكاليف الغذاء.

وقالت وكالة الإحصاء الوطنية إن التضخم بلغ 94ر4%، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر .2015

وتجاوز التضخم بذلك متوسط التوقعات في استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج" للأنباء للمحللين، وهو 82ر4%. كما تجاوز التضخم في تموز/يوليو للشهر الثاني على التوالي هدف البنك المركزي (بنك إندونيسيا) - وهو 2% إلى 4%.

جاء هذا مدفوعا إلى حد كبير بارتفاع أسعار المواد الغذائية مثل الفلفل الأحمر وزيت الطهي، وسط طقس غير عادي مثل هطول أمطار أكثر غزارة ووسط اختناقات في سلاسل التوريد.

ووفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرج، تسارع التضخم المتقلب إلى 47ر11% في تموز/يوليو، وهو أعلى مستوى له في 8 سنوات.

وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل التضخم الأساسي - وهو المقياس الذي يسترشد به البنك المركزي عند اتخاذ قراراته بشأن سياسة سعر الفائدة - إلى 86ر2% في تموز/يوليو، وهو ما لا يزال ضمن هدف البنك المركزي.

وأبقى بنك إندونيسيا تكاليف الاقتراض عند مستويات منخفضة قياسية الشهر الماضي، حيث يتوقع أن يظل التضخم تحت السيطرة.