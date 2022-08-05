تنتشر رائحة المعجنات اللذيدة التي تخرج من فرن الطابون من احد ازقة البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة التي ينطلق منها طهاه فلسطينيون الى أنحاء العالم حاملين معهم ثقافة أكلاتهم اللذيذة التي يجمعون فيها بين مفاهيم طهو جديدة والتمسك بتقاليدهم.

وأدى هذا الاتجاه الى فتح شهية دور النشر لإصدار كتب عن المطبخ الفلسطيني.

يقول رجل الاعمال الفلسطيني نصار عودة صاحب مطعم "طابون" الصغير وقد فاحت رائحة المخبوزات في الفرن "أعتقد أن الأمر يتغير للأفضل ، فالعديد من الفلسطينيين حرصاء على الترويج لأطعمتهم".

أمضى عودة الأشهر القليلة الماضية يتتبع الذواقة وهم يتجولون داخل وخارج مطعمه الجديد الذي سماه على اسم الفرن الطيني التقليدي الطابون.

يتناول رواد المطعم معجنات كـ"اللحمة بعجين" او "الصفيحة"، أعدّت على الطريقة الارمنية التي تتميز بعجينتها الرقيقة الاقل سماكة من تلك الفلسطينية ،ويتذكر عودة "الصفيحة" عندما كان صاحب فرن ارمني يبيعها قبل عقود فيزدحم محله بحشود في ليل البلدة القديمة.

وقال عودة الذي يقدم البيرة والنبيذ من صنع فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة إن "اللحمة بعجين" الأرمنية "باتت جزءأً من ثقافة الاكل الفلسطيني".

مضيفا"هذا مهم للغاية لأن هذا يؤكد الوجود الفلسطيني وريادة الأعمال، نحن بحاجة إلى أن نفخر بمنتجاتنا".

- "بداية رائعة" -افتتح "طابون" العام المنصرم في ما كان في السابق متجرًا للهدايا التذكارية للعائلة،وهو جزء من سلسلة من الحانات والمقاهي والمطاعم الفلسطينية الصغيرةالجديدة اتخذت لها مواقع داخل القدس القديمة في الاونة الاخيرة.

واضافة الى هذه المواقع الصغيرةالموجودة داخل أسوار البلدة القديمة، انتشرت مطاعم اكبر في مناطق أخرى من القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل ، مثل حي الشيخ جراح ، أو أبعد من ذلك في مدينة رام الله .

وتتراوح تجربة المطاعم بين اطعمة راقية الى قوائم مدمجة، ومزج المكونات الفلسطينية بالأطباق الأوروبية،وفقًا لعزالدين بخاري الذي ينظم جولات عن الطعام في القدس ودروساً في الطبخ.

وقال بخاري الذي يعتزم تقديم خدمات استشارية لأصحاب الأعمال الراغبين في تنشيط مطاعمهم لوكالة فرانس برس "إنها بداية رائعة. نحن حقًا في البداية".

وأضاف "كان الجميع يعدّون ويقدمون الشيء نفسه ،لكنني بدأت أرى أخيراً الناس يتقدمون ويفكرون في مفهوم جديد وأفكار جديدة".

وأشار بخاري وهو مؤسس "مطبخ مقدس" إلى أن الإسرائيليين أثبتوا نجاحهم أكثر من الفلسطينيين في تسويق العلامة التجارية للمأكولات المحلية، فقد وضعوا صورة لعلم إسرائيل فوق صورة الفلافل في مطار تل أبيب".

واعتبر أنهم "جيدون جدًا في تسويقه"، مضيفاً "نحن الفلسطينيين نترك فجوة للإسرائيليين للتحدث عن طعامنا".

وبالنسبة إلى داليا دبدوب التي تدير مطعم "طابون" وهي تمتلك ايضا حانات في مدينتي بيت لحم وأريحا بالضفة الغربية، يظل "توسيع عرض نطاق الأطباق والمنتجات الفلسطينية أمرًا محوريًا".

وقالت "نريد تغيير في توجهات الطعام،من خلال تقديم المزيد من الأطعمة التي لا يعرفها الناس".

وأشارت الى مجموعة "أكلات متنوعة من الباذنجان البتيري المحلي المشهور محليًا"،ومصدره قرية بتير في محافظة بيت لحم والمدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو و قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر."وستظهر قريبًا في قائمة "طابون" ، بينما يتم استيراد بعض المنتجات من غزة".

واضافت دبدوب "أحاول دائمًا اختيار البندورة فعندما تأتي من غزة تكون حمراء حقًا وألذ، في حين أن الفلفل الأخضر في غزة حاد".

- "إنه لأمر رائع" -يرتبط الاهتمام المتزايد بالطعام الفلسطيني في الخارج بتحول أوسع بعيدًا عن تقديم المأكولات الشرقية او الشرق أوسطية كمجموعة واحدة من الوصفات.

وقال الشيف الفلسطيني سامي التميمي الذي نشا في مدينة القدس وانتقل للعيش في لندن قبل أكثر من عقدين ولديه سلسلة من كتب الطبخ والمطاعم مع شريك الأعمال الإسرائيلي يوتام أوتولينغي "في الوقت الراهن نرى المزيد من التركيز على البلد أو المكان ونوعية طعامه. أعتقد أنه شيء رائع".