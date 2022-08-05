قضت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج بعدم مشروعية لائحة ألمانية تقيد إعانات أطفال الوافدين الجدد القادمين من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وقرر قضاة أعلى محكمة أوروبية بأنه لا يجوز ربط الحق في المطالبة بهذه الإعانات خلال الشهور الثلاثة الأولى من الإقامة بالدخل من العمل.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن إعانة الأطفال المذكورة لا تمثل إعانة اجتماعية بمفهوم الاستثناءات المحتملةن لأنها لا تعمل على ضمان تأمين نفقات المعيشة بل إنها تعويض لأعباء العائلات.

وأضاف القضاة أنه نظرا لأن قانون الاتحاد الأوروبي لا ينص فيما يتعلق بمثل هذه الإعانات العائلية على استثناء لمبدأ المساواة بين أهل البلاد وبين مواطني دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي، فإن عدم المساواة التي طبقها المشرع الألماني تتعارض مع قانون التكتل.

وتابع القضاة أن اللائحة الألمانية تهدف إلى تقليل تدفق مواطني دول أعضاء أخرى، نظرا لأن هذا التدفق قد يؤدي إلى استغلال غير مناسب للنظام الألماني للضمان الاجتماعي ، مشيرين إلى أن هذا الشرط لا ينطبق على المواطنين الألمان العائدين من الإقامة في دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي.

وقيد القضاة حكمهم قائلين إن الوافدين الجدد لا يمكنهم المطالبة بالمعاملة المتساوية إلا إذا برروا بالفعل "إقامتهم المعتادة" في ألمانيا خلال الشهور الثلاثة الأولى المعنية، وقال القضاة إن الإقامة المؤقتة لا تكفي للمطالبة بالمعاملة بالمثل.

وجاءت هذه الدعوى على خلفية رفض صندوق الأسرة سكسونيا السفلى-بريمن التابع لوكالة العمل الاتحادية في ألمانيا، طلبا لامرأة بلغارية بصرف إعانة أطفال لأطفالها الثلاثة في ألمانيا.

وبرر الصندوق الرفض بأن المرأة وزوجها لم يحققا أي دخل خلال الفترة المعنية.