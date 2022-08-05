طلبت شركة "أكتوبس انريجي" للطاقة من الحكومة البريطانية مليار جنيه استرليني (2ر1 مليار دولار) لتغطية التكاليف التي ستتحملها لقبول عملاء من شركة "بالب إنريجي" للطاقة المنهارة.

وكانت الحكومة البريطانية تبحث عن مشتري لشركة "بالب" منذ إفلاسها العام الماضي، مما تسبب في وجود 6ر1 مليون عميل بحاجة إلى شركة لتزويدهم بالكهرباء. وبموجب اتفاق، طلبت شركة "أكتوبس" دعما لتغطية تكاليف التحوط للطاقة والغاز الطبيعي، حسبما أفاد مصدران مطلعان رفضا الكشف عن هويتهما.

وكانت "بالب" هي أكبر شركة من بين أكثر من 24 شركة بريطانية أفلست العام الماضي في أعقاب الارتفاع المفاجئ في أسعار الغاز الطبيعي. وقد تم تخصيص نحو 2ر2 مليار جنيه استرليني من أموال دافعي الضرائب لمساعدة الشركة على الاستمرار في العمل، وذلك من خلال مبادرة بقيادة شركة "تينيو".

يذكر أن شركة "أكتوبس" هي الشركة الوحيدة المتبقية التي قدمت عرضها لشراء شركة الطاقة البريطانية المنهارة "بالب"

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصدرين قولهما إنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق لشراء "بالب" خلال أسابيع. وتعد شركة "أكتوبس" هي خامس أكبر شركة كهرباء في بريطانيا.