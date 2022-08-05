قال وزير السياحة اليوناني فاسيليس كيكيلياس، ، إن السياحة بدأت تزدهر من جديد في البلاد بعد أن شهدت عامين عجاف بسبب تفشي جائحة كورونا، حيث تجاوزت أعداد السائحين الأرقام التي تم تسجيلها في عام .2019

وفي حديثه إلى محطة "إي آر تي" العامة، قال كيكيلياس إن هناك ما يقرب من 5ر3 مليون سائح وصلوا إلى مطارات اليونان خلال شهر حزيران/يونيو، أي أكثر من ثلاثة أضعاف العدد الذي تم تسجيله في حزيران/يونيو من عام .2021

وجاء الرقم الشهري خلال هذا الشهر أعلى قليلا من الرقم الذي تم تسجيله في حزيران/يونيو، أي قبل ثلاثة أعوام، مما يشير إلى رقم قياسي جديد محتمل لهذا الصيف، حيث يُعتبر عام 2019 هو أفضل عام حتى الآن بالنسبة لقطاع السياحة في اليونان، حيث زار البلاد خلال ذلك العام نحو 33 مليون سائح، أي أكثر من ثلاثة أضعاف عدد السكان المقيمين.