ارتفعت أسعار المنازل في بريطانيا بنسبة طفيفة خلال شهر تموز/يوليو الماضي، في إشارة إلى تحسن سوق العقارات في ظل أسوأ أزمة تكاليف معيشة تشهدها البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 1ر0% خلال الشهر الماضي، فيما تعد أضعف زيادة يتم تسجيلها منذ عام، وفقا لما ذكرته هيئة المباني الوطنية

وأضافت هيئة المباني أن الأسعار الآن تحقق مكاسب للعام الثامن على التوالي، مع ذلك فإن ارتفاع معدل التضخم وارتفاع تكاليف فائدة الرهن العقاري بدأ يؤثر على الاسعار.

وكانت إحصاءات بنك انجلترا قد أظهرت الاسبوع الماضي انخفاض الموافقات على الرهن العقاري مقارنة بمستوياتها قبل جائحة كورونا خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، حيث رفع المقرضون معدلات الفائدة لأعلى مستوى منذ .2016