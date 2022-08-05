أعلنت شركة صناعة الإطارات الكورية الجنوبية هانكوك تحقيق أرباح تشغيل خلال الربع الثاني من العام الحالي تفوق توقعات المحللين.

بلغت أرباح تشغيل الشركة خلال الربع الثاني 27ر175 مليار وون كوري جنوبي (22ر134 مليون دولار) بتراجع نسبته 4 ر6% عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم 03ر156 مليار وون.

في الوقت نفسه بلغت قيمة مبيعات الشركة خلال الربع الثاني 04ر2 تريليون وون بزيادة سنوية نسبتها 13% في حين كان المحللون يتوقعون مبيعات بقيمة 89ر1 تريليون وون.