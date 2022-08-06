استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، عند أعلى مستوياتها في شهر قبيل صدور بيانات التوظيف الأميركية التي طال انتظارها في وقت عزز فيه تراجع عوائد سندات الخزانة وتزايد المخاوف بشأن الركود قيمة المعدن النفيس الذي يعد من الملاذات الآمنة ليبقى على طريق تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1790.42 دولار للأونصة بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته منذ الخامس من يوليو/تموز. وارتفعت الأسعار 1.5% هذا الأسبوع.

كما لم تشهد العقود الآجلة الأميركية تغييرات تذكر لتستقر عند1805.80 دولار، نقلاً عن رويترز.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يُدر عائدا.

وزحف الدولار صعودا لكنه واجه مصاعب في تعويض خسائره بعد انخفاضه بأسرع وتيرة له منذ أسبوعين أمس الخميس.

وينصب تركيز السوق الآن على تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر يوليو/تموز والذي قد يتيح قدرا أكبر من الوضوح بشأن خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي لمكافحة التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع الفضة 0.3% إلى20.21 دولار للأونصة في المعاملات الفورية، كما صعد البلاديوم 2.1% إلى 2107.16 دولار. فيما زاد البلاتين 1% إلى 935.14 دولار للأونصة في طريقه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.