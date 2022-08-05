ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة بعدما تراجعت خلال جلسة أمس إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر، لكنها تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية بحوالي 9%، وسط مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي من شأنه الضغط على مستويات الطلب.

وكان تراجع أسعار النفط هذا الأسبوع مدفوعًا جزئيًا باستئناف ليبيا لإنتاج الخام بعد فترة من الاضطرابات، مما قد يمكّن صادرات الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" من الاستقرار عند أكثر من مليون برميل يوميًا وتخفيف قيود السوق.

كما أدى التحول العالمي إلى سياسة نقدية أكثر تشددًا إلى إثارة مخاوف المستثمرين بشأن تباطؤ النمو في الاقتصادات الرائدة، مما يعرض توقعات استهلاك الطاقة للخطر، إذ حذر بنك إنجلترا الخميس من أن المملكة المتحدة تتجه لأطول فترة ركود منذ عام 2008 مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.

هذا واتفقت منظمة "أوبك" وحلفاؤها الأربعاء على زيادة طفيفة في الإمدادات خلال سبتمبر، بينما حذرت من أن طاقتها الاحتياطية محدودة للغاية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 0.37% أو بنحو 35 سنتًا إلى 94.47 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:16 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، لكنها متراجعة بنسبة 8.77% خلال هذا الأسبوع حتى الآن.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 0.61% أو 54 سنتًا إلى 89.08 دولار للبرميل، متجهة لتسجيل خسائر أسبوعية بنحو 9%.