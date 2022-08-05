سجل صندوق معاشات التقاعد الحكومي الياباني "جي بي آي إف" أسوأ أداء فصلي في عامين، مع تراجع الأسهم في الأسواق العالمية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو.

وخسر صندوق معاشات التقاعد الأكبر في العالم 1.9% خلال الربع السنوي أو 3.75 تريليون ين (28 مليار دولار)، في أكبر خسارة للصندوق منذ تراجع الأسهم العالمية في الربع الأول من عام 2020، هذا وتراجع إجمالي الأصول إلى 193.01 تريليون ين.

وحسبما أعلن الصندوق الجمعة ونقلته "بلومبرج"، خسرت حيازته من الأسهم اليابانية 3.7% خلال الربع السنوي، في حين تراجعت الأسهم الأجنبية 5.4%، وانخفض الدين المحلي 1.3%، بينما سجلت السندات الأجنبية عائدًا 2.7%.

وقال رئيس الصندوق "ماساتاكا ميازونو" في بيان: تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية محليًا وعالميًا وسط مخاوف من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن التشديد النقدي، مع رفع البنوك المركزية الرئيسية حول العالم للفائدة، وإلغاء التيسير الكمي مع ارتفاع التضخم.