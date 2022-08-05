ارتفعت البيتكوين خلال تعاملات الجمعة وسط تفاؤل حيال قبول العملات المشفرة بشكل أكبر، مما خفف من المخاوف المتعلقة بمخاطر انهيار السوق.

وذكرت "كوين تيليجراف" نقلًا عن وسائل إعلام محلية أن هيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند وافقت الخميس على منح تراخيص تشغيل لأربع شركات للعملات المشفرة، لتضيف إلى 21 شركة تعمل بالفعل داخل البلاد.

كما أعلنت بورصة "سي إم إي جروب" في بيان أنها تعتزم إطلاق عقود آجلة مقومة باليورو لعملتي البيتكوين والإيثريوم بداية من التاسع والعشرين من أغسطس الجاري، في خطوة تستهدف دعم تحوط المستثمرين من المؤسسات خارج الولايات المتحدة ضد مخاطر هبوط أكبر عملتين مشفرتين من حيث القيمة السوقية.

هذا وأعلنت منصة تداول العملات المشفرة "بينانس" الخميس شراكة مع "ماستركارد" لإطلاق بطاقة مسبقة الدفع لسكان الأرجنتين، تسمح باستخدام البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى في عمليات السحب والشراء في أي مكان يتم قبول فيه بطاقات "ماستركارد"، بما يشمل حوالي 90 مليون تاجر على مستوى العالم.

وصعدت البيتكوين بنسبة 3.31% عند 23202.50 دولار، في الساعة 10:44 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، ومع ذلك تتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع، وفقًا لبيانات "كوين باس".

وارتفعت أيضًا ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية "الإيثريوم" بنسبة 4.46% إلى 1666.10 دولار، كما زادت الريبل 2.10% إلى 38 سنتًا