أطاحت لاعبة التنس الأمبركية كوكو غوف بالمصنفة السادسة اليابانية نعومي أوساكا من الدور الثاني في بطولة سان خوسيه الأميركية للتنس. وفازت غوف على منافستها اليابانية بمجموعتين دون رد في الدور الثاني.



وفي مفاجاة كبيرة ودعت اليونانية ماريا ساكاري المصنفة الثالثة على العالم البطولة من الدور الأول بخسارتها على يد الأميركية شيلبي روجرز.

وتغلبت البيلاروسية ارينا سابالينكا المصنفة السادسة على العالم على الأميركية كارولينا دولهيد، كما فازت الروسية فيرونيكا

كودميرتوفا على الأميركية كلاير ليو لتضرب موعدا في دور الثمانية مع التونسية أنس جابر.



من جانب آخر، بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف أول عالميا الدور نصف النهائي لدورة لوس كوبوس المكسيكية الدولية على الملاعب الصلبة بفوزه السهل على الليتواني ريكارداس بيرانكيس 6-2 و6-2 في ربع النهائي.



وواصل مدفيديف عودته الناجحة إلى الملاعب بعد غياب نحو ستة اسابيع وتحديدا منذ خروجه من الدور ربع النهائي في دورة مايوركا الاسبانية في 23 يونيو الماضي، قبل أن يغيب عن بطولة ويمبلدون بسبب حظر مشاركة اللاعبين من روسيا وبيلاروسيا نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.



واحتاج مدفيديف الى 79 دقيقة للتخلص من عقبة بيرانكيس بعدما كان عانى نسبيا الأربعاء للفوز على الأسترالي رينكي هيجيكاتا الصاعد من التصفيات 6-4 و6-3 في 90 دقيقة عندما حقق انتصاره الـ250 في مسيرته الاحترافية.

وقال مدفيديف إن الفوز على بيرانكيس بدا "مختلفًا جدا. لعب خصمي بشكل مختلف جدا وأكثر قتالية"، مضيفًا أن ذلك كان في الواقع لصالحه.



ويلتقي مدفيديف في دور الأربعة الصربي ميومير كيتشمانوفيتش المصنف 38 عالميا والرابع في الدورة والذي تغلب على الأميركي براندون ناكاشيما السادس 6-2 و6-4.



وكان مدفيديف تغلب على كيتشمانوفيتش في الدور الثالث لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان غاروس في أواخر مايو الماضي في أول مواجهة بينهما.



ويستعد مدفيديف للدفاع عن لقبه في بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز والتي توج بها العام الماضي على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش منافسه على صدارة التصنيف العالمي.



وسيضمن مدفيديف بقاءه في صدارة التصنيف العالمي في حال بلوغه المباراة النهائية لدورة لوس كوبوس وهو المركز الذي سيخوض به فلاشينغ ميدوز المقررة في الفترة بين 29 أغسطس الجاري والحادي عشر من سبتمبر المقبل.



وبلغ الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الثاني نصف النهائي بتغلبه على الأميركي ستيف جونسون 6-4 و7-6 (7-3). ويلتقي أوجيه-ألياسيم في الدور المقبل مع البريطاني كامرون نوري الثالث والفائز على المقدوني رادو ألبوت 6-3 و7-6 (7-4).