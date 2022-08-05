قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال إن فريقه مستعد للوصول إلى "مستوى مختلف" هذا الموسم وإن التعاقد مع جابرييل جيسوس وألكسندر زينتشنكو سيساعد في تطوير اللاعبين الأصغر سنا بالفريق.



وأبلغ أرتيتا الصحافيين قبل مباراته الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم على ملعب كريستال بالاس اليوم الجمعة "نحن مستعدون للذهاب إلى مستوى مختلف وأنا مقتنع بذلك.. ما تفعله الفرق الأخرى واضح، كان لدى الآخرين فريق أقوى بكثير مما كان لدينا، وما زالوا يتعاقدون مع أربعة أو خمسة لاعبين و بعضهم يضم سبعة لاعبين.. لن يصبح هذا أسهل، لذا يمكننا التركيز فقط على ما نحاول القيام به وما يمكننا القيام به، لأننا لا نستطيع القيام بكل شيء في نفس الوقت".



وتعاقد أرسنال، الذي احتل المركز الخامس الموسم الماضي، مع جيسوس وزينتشنكو من مانشستر سيتي مقابل 75 مليون جنيه إسترليني (91.04 مليون دولار).



وكان الثنائي جزءا من فريق ناجح للغاية فاز بأربعة ألقاب للدوري في خمسة مواسم، وقال أرتيتا إن خبرتهما ستفيد لاعبي أرسنال الأصغر سنا.



وقال أرتيتا "هؤلاء اللاعبون تأثروا باللاعبين المحترفين الكبار الذين حصدوا الكثير من الألقاب لسنوات عديدة وكانوا ينظرون إليهم.

"الآن حان دورهم لفعل الشيء نفسه وإلهام هؤلاء اللاعبين الأصغر سنا الذين لدينا في فريقنا لفعل الشيء نفسه، لإظهار ما يلزمهم للفوز والتعطش للنجاح والتفاني الذي نحتاج إليه لمواصلة الانتصارات".