عاطف رمضان



أكدت مصادر لـ "الأنباء" أن وزارة الاشغال العامة وبالتنسيق مع الادارة العامة للمرور سوف تقوم بإغلاق شارع تونس في منطقة حولي من تقاطع اشارة شارع بيروت الى تقاطع "الدائري الرابع" لمدة شهر ابتداء من اليوم الجمعة.

وقالت المصادر إن الاغلاق يأتي لإصلاح مشكلة في الشارع عبارة عن وجود انخفاضات نتيجة مشكلة في التربة أسفل طبقات الأسفلت مما نتج عنها حدوث هبوطات أرضية ملحوظة.



وأوضحت المصادر ان هذا الخلل الذي تعتزم الوزارة اصلاحه ليس في طبقات الاسفلت ولكن في التربة السفلية حيث كان ينتج عنه هبوط في الاسفلت، مشيرة الى انها سوف تقوم بإزالة طبقات الأسفلت لتتمكن من معالجة الطبقة الترابية السفلية بشكل كامل وذلك امنع حدوث اي هبوطات مستقبلا.