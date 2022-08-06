استقبلت جماهير برشلونة نجمها الجديد روبرت ليفاندوفسكي للمرة الأولى، على ملعب النادي التاريخي، كامب نو، وسط سعادة بالغة بالصفقة الأهم للبارسا هذا الصيف.

وانتقل ليفاندوفسكي إلى برشلونة، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني بصفة البيع النهائي، مقابل 50 مليون يورو.



ورحبت جماهير برشلونة بنجمها الجديد وسط تواجد لعائلة البولندي، التي بدت سعيدة بهذا الاستقبال الحافل في ملعب كامب نو.



وشارك ليفاندوفسكي مع برشلونة، خلال الجولة التحضيرية للنادي الكتالوني، خلال فترة التواجد في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المتوقع مشاركة ليفا بشكل أساسي في افتتاحية الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث ظهر اللاعب بمستوى بدني وفني يمكنه من قيادة هجوم برشلونة.



‏وقال ليفاندوفسكي خلال استقبال الجماهير له: أنا فخور بكوني لاعبًا للبارسا. لقد كانت فترة طويلة، لكنني سعيد بالانضمام. أتمنى أن أمنحكم الكثير من الأهداف وآمل تشجيعاتكم في كل مباراة ‏وأضاف ليفاندوفسكي: ‏من الرائع رؤية كل هذه الجماهير في كامب نو، هذا أمر خاص. أنا ممتن لرؤية هذه الجماهير.. أنا جاهز.