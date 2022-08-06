ألقى رجال خفر السواحل والامن العام القبض على 12 شخصا للصيد في جون الكويت وذلك في حملة مشتركة نفذت اليوم الجمعة ،ومن المقرر ابعاد الوافدين الموقوفين.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة بإدارة الرقابة والتنسيق من ضبط 15 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل من خلال حملاتهما الأمنية المستمرة، وتم احالتهم لجهات الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

من جهة أخرى، أسفرت الحملة الأمنية لمديرية أمن محافظة الأحمدي عن تحرير 182 مخالفة مرورية، وحجز 25 مركبة مخالفة، وضبط 18 حدثا بدون رخص سوق ، ودخول شخص لنظارة المرور، وضبط شخصين بحوزتهما مواد يشتبه بانها مخدرة وتمت إحالتهما الى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.