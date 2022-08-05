عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قمة في سوتشي سيطر عليها الملف السوري وتطورات الحرب الروسية على أوكرانيا. بعد ثلاثة اسابيع على اجتماعهما في طهران، اعرب اردوغان عن أمله في فتح «صفحة مختلفة تماما» في العلاقات بينهما. واعتبر الرئيس التركي محادثات وفدي البلدين السياسية والاقتصادية «بناءة جدا» ولاسيما حول التجارة والسياحة.

كما ذكر أنه بحث مع بوتين مسألة سورية حيث تهدد أنقرة بشن عملية عسكرية ضد مسلحي قوات سوريا الديموقراطية «قسد» الكردية وتعتبرها انقرة «إرهابية»، وهو ما تعارضه موسكو.

ونقلت وكالة الاناضول عن أردوغان تعبيره عن سعادته بلقاء بوتين مجددا بعد 17 يوما من لقائهما في العاصمة الإيرانية طهران.

ولفت إلى أن اجتماعه الثنائي مع بوتين «مهم للغاية من حيث إبراز الدور الذي تلعبه تركيا وروسيا في المنطقة».

وبخصوص الشأن السوري، قال الرئيس أردوغان: «واثق أن مباحثاتنا (مع بوتين) حول التطورات في سورية ستجلب أجواء الارتياح إلى المنطقة».

وأكد أن تضامن البلدين في مكافحة الإرهاب يحمل أهمية كبيرة، وأن المباحثات ستدعم الخطوات التي سيتم الإقدام عليها بهذا الصدد.

وأشار إلى أن المباحثات التي أجراها وفدا البلدين في تركيا جرت بشكل مثمر، مضيفا: «تناولا العديد من القضايا في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة، وأنا واثق أنها ستفتح صفحة مختلفة للغاية للعلاقات التركية الروسية».

كما شدد أردوغان على أهمية مسألة مفاعل أق قويو النووي جنوبي تركيا، مبينا أن اتخاذ قرار بشأن المحطة سيقطع الطريق أمام أي تأخير، لأن من المهم للغاية أن يتحقق الجدول الزمني المحدد بهذا الخصوص، وأن يتم إكمال أق قويو في التاريخ المعين.

ولفت إلى أن محطة أق قويو النووية ستلبي 10% من حاجة تركيا للطاقة.

تجدر الإشارة أن تركيا وروسيا وقعتا في ديسمبر 2010، اتفاقا للتعاون في إنشاء وتشغيل محطة آق قويو بولاية مرسين.

ومن المتوقع أن تدخل المحطة حيز التشغيل بحلول عام 2023، بعد أن تم وضع حجر أساسها في أبريل 2018.

بدوره، أعرب بوتين عن أمله تعزيز الروابط الاقتصادية.

وقال بوتين في بداية اللقاء الذي نقله التلفزيون الروسي «آمل أن نتمكن اليوم من توقيع مذكرة حول تعزيز روابطنا الاقتصادية والتجارية».

وشكر بوتين الرئيس التركي على الجهود التي بذلها وسمحت بالتوصل إلى اتفاق بين موسكو وأوكرانيا لاستئناف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.

وقال «بفضل مشاركتكم المباشرة ووساطة الأمين العام للأمم المتحدة، تمت تسوية المشكلة المرتبطة بإمدادات الحبوب الأوكرانية القادمة من موانئ البحر الأسود» مضيفا «بدأت عمليات التسليم وأود أن أشكركم على ذلك».

كذلك شدد على دور أنقرة في نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب ترك ستريم، وقال «يجب أن يكون الشركاء الأوروبيون ممتنين لتركيا لتأمينها نقل الغاز الروسي بدون توقف».