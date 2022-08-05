بدأت عمليات تقديم طلبات الترشح لرئاسة المجالس المحلية (محافظات، مدن، بلدات، بلديات) اعتبارا من الجمعة الواقع في 5 اغسطس، ويستمر لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 11 اغسطس الجاري 2022، تنفيذا لأحكام المرسوم رقم 216 للعام 2022 الذي حدد موعد انتخابات المجالس المحلية في 18 سبتمبر القادم.

ونقلت وكالة الانباء السورية «سانا» عن مدير المجالس والتنمية المحلية في وزار الإدارة المحلية والبيئة المهندس إياد الشمعة أن اللجان القضائية الفرعية المشكلة في المحافظات باتت جاهزة لاستقبال طلبات المرشحين بعد أن تم تأمين جميع المستلزمات والتجهيزات الضرورية لإنجاح هذا الاستحقاق.

وأشار الشمعة إلى أن الراغب بالترشح يقوم بتقديم طلب خطي إلى لجان الترشيح القضائية الفرعية المشكلة لهذه الغاية حسب كل منطقة وبما يتوافق مع عدد اللجان القضائية.

وأوضح أنه تم وضع جميع الكوادر تحت تصرف اللجان القضائية بما يضمن حسن سير المرحلة الأولى والممثلة بتقديم طلبات الترشح داعيا أصحاب الكفاءات والخبرة في قيادة مجالسهم والارتقاء بها واستثمار مواردها إلى ضرورة الترشح لهذا الاستحقاق الوطني.

ووفق الشمعة باتت الأمانات العامة في المحافظات على جهوزية كاملة وهناك استنفار تام من كل الجهات المعنية التي تمنح الوثائق الخاصة بالترشح مثل إخراج قيد مدني أو وثيقة غير محكوم أو غيرها وتم التعميم عليها بالاستمرار في الدوام بما فيها يوم الجمعة أول يوم لاستقبال طلبات المرشحين تسهيلا للمواطنين لقبول ترشحاتهم.