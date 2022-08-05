أعلنت «قوى الأمن الداخلي» التابعة لـ«الإدارة الذاتية» التي اعلنها الاكراد شمال شرق سورية اكتشاف خندق داخل مخيم «الهول» الواقع في شمال شرقي سورية ويضم الآلاف من المعتقلين ومنهم ذوو مقاتلي تنظيم داعش واقرباؤهم، إلى جانب شبكة من الأنفاق محفورة تحت الأرض.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» إن هذه الخنادق والشبكات استخدمت من قبل خلايا نائمة موالية للتنظيم في عمليات تهريب البشر وتنفيذ جرائم قتل ومحاولات اغتيال.

وبحسب التحقيقات، فإن الخندق يوصل أحد قطاعات المخيم بالسور الخارجي، ومنه للهروب إلى المناطق المحيطة ببلدة الهول المجاورة.

ويظهر تسجيل مصور التقط من داخل المخيم الخندق المحفور بأدوات بدائية، والذي غطي بألواح معدنية وخشبية للتمويه، وسط مجموعة خيام يقطنها نازحون سوريون ولاجئون عراقيون.

وكانت قوات الأمن المسماة «أسايش» التابعة لقوات سورية الديموقراطية «قسد» في المخيم أحبطت عملية هروب جماعية، عبر شاحنة مخصصة لنقل مواد البناء والأخشاب، كان على متنها نحو 56 فردا من عائلات التنظيم، كانوا مختبئين تحت صندوق الشاحنة، بينهم 39 طفلا و17 امرأة، بحسب ما نقلته وكالة «نورث برس».

هذه الحادثة كانت من بين 728 حادثة أخرى لمحاولات هروب حصلت منذ مارس 2020.