محمد الجلاهمة

ابلغت مصادر امنية «الأنباء» ان العسكريين والمهنيين الذين تقدموا بطلبات اجازات يوم امس الخميس ابلغوا بأن شؤون القوة في الوزارة الغت جميع انواع الاجازات حتى اشعار آخر، او بالاحرى لحين انتهاء الانتخابات النيابية .

واضافت المصادر :من حظي بموافقة مسبقة قبل يوم الخميس يحق له الخروج الى اجازته، مشيرة الى ان اعداد ليست قليلة كانت قد حجزت تذاكر طيران ورحلات لسفرهم او لسفرهم برفقة عائلاته .

ونوهت المصادر الى ان لم يصدر تعميم او برقية وانما تم ابلاغ المتقدمين بطلبات اجازة بأنه صدرت تعليمات بالوقف ولم تستبعد المصادر تقدم بعض العسكريين بطلب استثنائهم .