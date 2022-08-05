حقق فريق أرسنال فوزاً مستحقاً ومهماً على حساب نظيره كريستال بالاس، بهدفين دون رد، في افتتاح الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمييرليغ).



وسجل أرسنال هدف التقدم عن طريق البرازيلي جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 20، بعد ركنية استقبلها زينشينكو برأسية ثم حولها مارتينيلي برأسية أخرى في الشباك.



وتصدى حارس المدفعجية رامسديل لعدة فرص خطيرة وسانحة للتسجيل من هجوم كريستال بالاس قبل أن يسجل مارك جويهي الهدف الثاني للمدفعجية بالخطأ في مرماه في الدقيقة 85.



وبهذا الفوز حصد أرسنال أول ثلاث نقاط في رصيده في صدارة الترتيب العام مؤقتاً.