بحث معالي وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني مع معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد ٠٠ القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجال السياحي وسبل تعزيزها وتطويرها.



وناقش اللقاء الذي تم اليوم بمقر المنظمة العربية للسياحة بمدينة جدة بحضور اعضاء فريق الامانة العامة أوجه التعاون بين الوزارة والمنظمة في شتى مجالات السياحة وخاصة بما يتعلق باستدامة السياحة كمصدر دخل اقتصادي هام من خلال الاستفادة من الخبرات التى لدى المنظمة فى تطوير البنية التحتية للمشاريع السياحية ومعالجة آثار الحرب وما خلفته من خسائر.

وعبر الارياني عن شكره وتقديره لدور المنظمة بترجمة قرارات المجلس الوزاري العربي للسياحة إلى سياسات وخطط للنهوض بصناعة السياحة في الدول العربية، منوها بالدور الريادي الذي لعبته المنظمة في خليجي 20 حيث قامت بتأهيل وتدريب الكوادر اليمنية وتجهيزهم والاسهام في إنجاح البطولة.

وأكد الارياني على الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمة في المساعدة على اعادة تأهيل وتدريب الكوادر السياحية في اليمن وبما يساهم في خلق فرص عمل للشباب اليمني من خلال تنمية مهاراتهم وقدراتهم في المجالات السياحية المختلفة، لافتا الى تأثر القطاع السياحي في اليمن بفعل الانقلاب الذي قامت به مليشيات الحوثي الارهابية التابعة لايران والذي تسبب في تدمير البنية السياحية وهجرة الكثير من الخبرات السابقة.

وحث المنظمة على مساعدة الوزارة في تدريب وتأهيل العنصر البشرى ليتمكن من قيادة هذه الصناعة الكبرى وخاصة فى مجال التحول الرقمى لكافة الخدمات السياحية والتى تنفذها المنظمة مع خبراء دوليين بالاضافة لتطوير وانشاء عدة مشاريع فندقية بعدن وفق المعايير الدولية فئة الخمس نجوم.



مشيرا الى أن الوزارة بصدد خلق بيئة عمل سياحية تجذب الكوادر المؤهلة في العاصمة المؤقتة عدن التي تشهد حالة من الاستقرار بالتزامن مع تواجد مجلس القيادة الرئاسي الذي يبذل جهد استثنائي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، متطرقا الى امكانية التعاون والشراكة مع المنظمة العربية في اعادة تأهيل وتجهيز الفنادق في محافظة عدن لاستقبال الحركة السياحية الداخلية والوفود التي تزور العاصمة المؤقتة، وثمن الوزير الدور الاخوي الكبير الذي يقوم به تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والاهتمام الخاص بالعاصمة عدن التي شهدت تنفيذ عدد من المشاريع، بالاضافة الى مشاريع قيد التنفيذ واكثر من 17 مشروع هام قيد الدراسة من خلال برنامج تنمية وإعمار اليمن بقيادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد ال جابر، والتي لا شك انها ستسهم في جعل عدن نموذج مستقر وجاذب للسياحة.

من جانبه رحب معالي الدكتور بندر بن فهد آل فهيد بزيارة معالي الوزير الى مقر المنظمة، مؤكدا الاستعداد للتعاون المشترك مشيرا الي ان المنظمة لديها تصور وآلية استراتيجية للعمل من خلالها لتنمية وتطوير المنشآت السياحية باليمن بالاضافة لجذب المستثمرين المهتمين لتنفيذ مشاريع سياحية تعود بالنفع على صناعة السياحة اليمنية وتكون رافدا اقتصاديا رئيسيا لها، وذلك من خلال الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة فيما بين المنظمة ومجموعة البنك الاسلامى للتنمية ومؤسساته والصناديق التمويلية التابعة للمنظمة.

حيث تعمل المنظمة العربية للسياحة جنباَ إلى جنب مع الوزارات والهيئات السياحية العربية وفق منهج علمي مدروس يساهم في تنمية الإنسان العربي في المقام الأول ويحقق أهداف وتطلعات وآمال القيادات العربية في النمو بقطاع السياحة لكونه أحد أبرز العناصر المؤثرة في الناتج المحلي للدول العربية.