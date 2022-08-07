أعلن بنك وربة عن إبرام اتفاق شراكة وتعاون مع شركة Virgin للاتصالات وذلك لتوفير عروض حصرية وفريدة من نوعها لعملاء البنك.



وحول هذه الشراكة، صرح أنور الغيث نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة والخزانة في بنك وربة بأن البنك يسعى دائما الى تقديم وطرح أفضل الخدمات والمنتجات الرقمية التي تلبي تطلعات العملاء وتوفر لهم تجربة مصرفية فريدة من نوعها. وأشار إلى أنه سيتم تقديم العديد من العروض الحصرية تحديدا لعملاء حساب BLOOM عبر طرح المزيد من المزايا والحوافز والمكافآت لهم، بالإضافة إلى مشاركتهم الفورية في السحوبات الأسبوعية والشهرية».



وأفاد بأن التعاون الجديد مع شركة Virgin للاتصالات سيقدم مجموعة متنوعة وواسعة من الخدمات والمنتجات الحصرية التي تلبي احتياجات العملاء، ومن ضمنها عملاء BLOOM أينما كانوا وفي أي وقت، حيث سيتم توفير باقات وعروض رقمية بالكامل مخصصة لهم تلبي احتياجاتهم وبإمكانهم الاستفادة منها دون الحاجة الى مراجعة أي فرع أو موقع.



وحول هذا التعاون، صرح مايكل كلندت المدير العام ونائب رئيس إدارة المشاريع لمجموعة Virgin قائلا: تأتي مثل هذه الشراكات من ضمن استراتيجية الشركة وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية على مستوى عالمي وأول شركة اتصالات توفر خدمات رقمية بالكامل للهاتف النقال محليا.