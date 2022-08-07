القاهرة - هالة عمران



أعلن د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، أن نسبة النجاح في الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 بلغت 75.4% وهي نسبة أعلى من العام الماضي والتي شهدت نسبة بلغت 74%. وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي إن نسبة النجاح في شعبة العلوم بلغت 78.32%، وشعبة الرياضيات 81%، والشعبة الأدبية 68%، مشيرا إلى أن نسبة النجاح في الفيزياء هذا العام بلغت 83.5% والتاريخ 85%.



وأضاف الوزير، أن عدد الطلاب الأوائل في الثانوية العامة هذا العام بلغ 40 طالبا وطالبة، وضمت القائمة 14 طالبا وطالبة في علوم، 9 طلاب وطالبات رياضة، 11 طالبا وطالبة أدبي، بالإضافة إلى طالب واحد في الثانوية العامة «مكفوفين» و3 طلاب دمج و2 طالب بمدارس المتفوقين «ستيم»، وأضاف أن الحاصل على المركز الأول علمي علوم هي الطالبة ملك عبدالفتاح محمود وحصلت على مجموع 402 من 410 من محافظة المنوفية، وبالنسبة لشعبة رياضة حصل الطالب عمر شريف عبدالمنعم من الشرقية على مجموع 407 من 410، وفي الشعبة الأدبية حصلت الطالبة زينب أكرم حسن «الفيوم» على المركز الأول بمجموع 387 من 410.



وأشار الوزير إلى أنه ستكون هناك زيادة في أعداد المقبولين بالجامعات هذا العام عدد سواء في الجامعات الحكومية والخاصة والدولية بالإضافة إلى الجامعات الأهلية وهناك فرصة لدخول الجامعات بمجاميع أقل بكثير عن العام الماضي.



وأعلن د.طارق شوقي أن الوزارة قررت حجب نتائج الثانوية العامة لمدارس كاملة بسبب الغش الجماعي، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان نتائج الطلاب في هذه اللجان عقب الانتهاء من التحقيقات وذلك خلال أسبوع أو 10 أيام. وأضاف الوزير أنه سيتم فتح باب التظلمات غدا الاثنين وفق القواعد والشروط التي حددتها الوزارة ولمدة 10 أيام، مشيرا إلى أن التقديم سيكون ورقيا وإلكترونيا على موقع الوزارة على أن يتم إرسال جميع الخطوات التي سيتم اتباعها عقب تقديم التظلمات للمتقدمين.