القاهرة - هالة عمران



أكد رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تواصل عملها نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى حرصه على المتابعة المستمرة لموقف تفاعل الجهات الحكومية المختصة مع الشكاوى والاستغاثات، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى المواطنين وإزالة أسبابها.



جاء ذلك خلال متابعة مدبولي، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، في التعامل مع شكاوى المواطنين خلال شهر يوليو الماضي.



وقال مدير المنظومة د.طارق الرفاعي، إن المنظومة تلقت وتعاملت مع 98.5 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال الشهر الماضي، حيث وردت تلك الشكاوى والطلبات بنسبة 56% من خلال مركز الاتصال التابع لها، و44% من الشكاوى تم تلقيها من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة وقنوات التسجيل الأخرى المتنوعة، والتي تتيح تلقى الشكاوى على مدار الساعة من المواطنين وتداولها إلكترونيا، بهدف خدمة ورضا المواطن المصري، ولتتمكن فرق العمل بالوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية من معالجة هذه الشكاوى.



وأضاف الرفاعي أنه تم الانتهاء من المراجعة والفحص المبدئي لـ 94.5 ألف شكوى وطلب منها خلال شهر يوليو، حيث تم توجيه 77 ألف شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ 17.5 ألف شكوى، وفقا لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، ويجري استكمال مراجعة وفحص 4 آلاف شكوى وطلب تمهيدا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.



وأوضح أن الوزارات اختصت بتلقي والتعامل مع 66% من إجمالي الشكاوى، حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الصحة والسكان، الداخلية، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم والتعليم الفني، التموين والتجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة المتجددة، مع 84% من إجمالي الشكاوى الموجهة للوزارات خلال الشهر الماضي.



وأشار الرفاعي، في تقريره لرئيس الوزراء، أن الى وزارات الخارجية، الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، النقل، التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الصحة والسكان، السياحة والآثار، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، المالية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التضامن الاجتماعي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعدل، حققت نسب إنجاز مميزة خلال يوليو الماضي.